El 24 de noviembre de 2022, Jessica Newton afirmó que la modelo Luciana Fuster fue invitada para participar en el certamen de belleza Miss Perú 2023.

Y es que, días atrás, Jessica Newton anunció que había comenzado a entrevistar a las posibles candidatas del concurso de belleza que se realizaría muy pronto, ya que Alessia Rovegno participará en el Miss Universo en el mes de enero.

Al respecto, Jessica Newton compartió un post de Luciana Fuster en el que aparece con una corona: “@lucianafusterg es guapísima y la invitación ya está hecha hace tiempo”, reveló la presidenta del Miss Perú.

¿Luciana Fuster quiere ser Miss Perú?

Hace algunos meses, la novia de Patricio Parodi contó que tenía casi decidido postular al Miss Perú: “Yo lo he dicho ya y todo indica que el próximo año estaría postulando, todavía no lo sé”, dijo Luciana Fuster en América Espectáculos. “Es un tema que sí tendría que ver porque, como lo he dicho muchísimas veces, es bastante sacrificado y es bastante entregado, es representar un país completamente si es que se ganara la corona”, acotó.

“Yo creo que por ahí va, pero todavía no hay nada concreto, aparte tengo que seguir viendo cómo cierro este año, qué proyectos tengo para el próximo y, si es que se da, por mí feliz”, explicó Luciana Fuster.

Fuente: Instagram @jessicanewtonofficial_

TE PUEDE INTERESAR