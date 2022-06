La modelo Luciana Fuster contó que tiene casi decidido postular al Miss Perú 2023. La novia de Patricio Parodi reveló que solo está esperando a concretar otros proyectos laborales durante este año y podría dedicarse al 100% al concurso de belleza.

“Yo lo he dicho ya y todo indica que el próximo año estaría postulando, todavía no lo sé”, dijo Luciana Fuster en América Espectáculos. “Es un tema que sí tendría que ver porque, como lo he dicho muchísimas veces, es bastante sacrificado y es bastante entregado, es representar un país completamente si es que se ganara la corona”, acotó.

“Yo creo que por ahí va, pero todavía no hay nada concreto, aparte tengo que seguir viendo cómo cierro este año, qué proyectos tengo para el próximo y, si es que se da, por mí feliz”, explicó Luciana Fuster.

La participante de Esto es guerra recordó cómo fue su primera participación en los certámenes de belleza, cuando concurso en el Miss Teen Perú: “Yo gané aquí en el 2015, casi a fines de año, y al año siguiente, en el 2016, me fui a Brasil por la corona de Miss Teen Pageant International y también la gané, entonces tuve un añito más de reinado, 2016-2017, y ya luego fui a entregarla (la corona)”.

“Cada concurso es distinto, todo depende de una misma, de las ganas que le ponga, del esfuerzo que le ponga, de si realmente es lo tuyo, si realmente lo quieres, entonces es perseguir un sueño, el sueño que persiguen muchísimas chicas alrededor del mundo entero, olvídate, no es que compite solamente Latinoamérica, no compite solo Europa, no, es el mundo entero, entonces sí es algo bastante complejo y es bastante lindo poder representar a un país, es un orgullo nacional”, manifestó.

Según Luciana Fuster, en caso de convertirse en Miss Perú, pondría especial atención en un proyecto social relacionado a la educación: “Yo creo y para mí todo parte de la educación, para mí la educación es algo global. Sin educación no hay respeto, sin educación no hay empatía, sin educación no hay entendimiento y yo creo que de ahí parte todo, es básico”.

Fuente: América Televisión

