Gian Marco Zignago decidió romper su silencio y habló en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, donde aclaró los motivos de por qué tiene cierto rechazo al espacio que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

Y es que el cantante peruano primero aceptó que trató mal al hombre de prensa, cuando fue interceptado a las afueras de un bar para ser consultado sobre su vida privada.

“Tengo todo el derecho de decir lo que dije, pero sí pisé el palito. Todo este trabajo se ve manchado porque un día le respondí mal a un reportero. Un reportero que sí pudo no tener la culpa, pagó pato. La gente sigue diciendo que soy un soberbio, no se puede cometer un error porque te pueden quemar”, comenzó diciendo.

Pese a no pedir disculpas públicas, el compositor hizo un mea culpa y comentó qué acción pudo haber tomado, en vez de enfrentarse al reportero de “Amor y Fuego”.

“Sí le respondí mal al reportero, por supuesto, tenía mis motivos. Lo que sí debí hacer y lo reconozco, es callarme la boca, meterme al carro y se acabó. He reaccionado de la manera como en ese momento me sentía y eso me hace más humano, no soberbio, ni mala persona”, agregó.

Por último, Gian Marco comentó que mientras que el público “lo sepulta”, al popular ‘Peluchín’ lo aplauden. “Quien se lleva los aplausos, es Rodrigo, quien se lleva las flores, es rodrigo, quien se lleva todo lo bueno, se lo lleva Rodrigo porque tiene dos horas en televisión”, finalizó diciendo para el espacio de Willax TV.

TE PUEDE INTERESAR