Jessica Newton sorprendió a todos al hablar de su yerno Deyvis Orosco y las 11 horas que disfrutó de un sauna en San Isidro, el cual causó controversia por que dicho establecimiento ofrece el servicio de happy ending (final feliz) a sus clientes.

“No me toca defenderlo o juzgarlo porque ese es el papel de su pareja, yo soy la suegra”, comentó en entrevista a ‘Amor y Fuego’ la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Rodrigo González le recordó a la empresaria que hay gente que cree que ella no le da importancia al ampay de Deyvis Orosco “para no darle gusto a Magaly Medina” , pero que su familia por dentro no está nada bien.

En ese momento, la organizadora del Miss Perú enfureció EN VIVO: “ ¡No seas chistoso! , vamos a mirar a las chicas acá... A mi si la verdad me da risa que sigan pensando que mi vida pueda girar en torno a otra persona”.

El popular ‘Peluchín’ dijo que le mencionó a Magaly porque ella fue la que puso el ampay, hizo el seguimiento “y destapó a tu yerno saliendo de un sauna donde estuvo 11 horas y con mucha camaradería se despedía de los trabajadores”

Jessica Newton fue contundente y, evidentemente molesta, agregó:

“Rodrigo y Gigi , yo creo que esto debe ser una noticia que a ustedes les genera rating, pero yo ya te he dicho que me pone bastante incómoda porque él es mi yerno y le debo respeto. Entiendo tus bromas, pero no lo hago porque no quiera hacer feliz a nadie” , comentó en relación a la ‘Urraca’.

