Giuliana Rengifo no se calló nada y minimizó completamente la carrera de Arantxa Mori, luego de que ambas estuvieran envueltas en dimes y diretes por el presunto triángulo amoroso con el excandidato a la alcaldía de Santa Anita, Eduardo Rimachi.

Y es que la cumbiambero señaló que desconoce por completo a la integrante de la agrupación de “Vanesa y Las Tremendas”, y hasta la comparó con la ‘Faraona de la Cumbia’, Marisol.

Todo ocurrió en la última edición del programa “D’Mañana”, cuando uno de sus reporteros decidió entrevistar a Giuliana sobre las recientes declaraciones de Arantxa Mori.

“A mí no hables de alguien que no conozco, que no sé quién es. A mí háblame de una Marisol, de una Maricarmen Marín, de ellas, pero no desconocidas” , dijo Giuliana Rengifo para el programa de D’Mañana.

