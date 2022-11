Jackson Mora , el flamante esposo de Tilsa Lozano, no se dejó amilanar por las duras críticas en su contra, por supuestamente no soltar la billetera para su boda con la ‘exvengadora’.

El exboxeador de 47 años minimizó los comentarios de Magaly Medina, Rodrigo González y de algunos usuarios en redes sociales, y prefirió celebrar su nueva vida al lado de la jurado de ‘El Gran Show’.

“Te amo Tilsa Lozano, soy muy feliz con todo lo que estamos pasando” , escribió el luchador y empresario.

Este comentario lo hizo en un romántico post que publicó la exconejita de Playboy en su cuenta de Instagram:

“Una y mil veces imaginé este momento en mi mente durante un año desde el día que te dije que sí, Jackson Mora, pero la realidad superó mis sueños. Te amo con toda la fuerza de mi corazón, nuestros ojos, nuestras sonrisas lo dicen todo. Solo había felicidad en nuestras caras, por vivir este momento tan especial e íntimo con nuestras familias y amigos más cercanos. La magia existe y ese día lo comprobamos brillando todos juntos, celebrando la vida, la unión y el amor”, escribió Tilsa, recordando los mejores momentos de su matrimonio, el pasado viernes 25 de noviembre.

Magaly tilda de ‘tacaño’ a Jackson Mora por su boda con Tilsa Lozano

La conductora de espectáculos no tuvo piedad y la consideró una de las peores bodas de este 2022:

“Esta es la peor boda que yo he visto en lo que va del año, está si le ganó a la de Ethel (Pozo), definitivamente peor que la de Ethel. Había cuatro estacas y unas sábanas puestas ahí que el viento las agitaba (…) miren ese techo, está todo parchadito, parecía el circo perejil”, comentó.

“El Jackson (Mora) no soltó plata, esa boda no costó 78 mil dólares, esa boda no costó ni dos soles”, cuestionó.

