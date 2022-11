Se perfiló que una de las bodas del año, pero terminó por debajo de la de Ethel Pozo, que anteriormente fue catalogada como la peor de todas, según Magaly Medina y Rodrigo González. Pese a los presupuestos que se filtraron para la unión de Tilsa Lozano y Jackson Mora, donde se contaron grandes sumas de dinero, el verdadero costo estaría muy por debajo de lo presentado.

Luego de ser tildad como “boda misia” y ser la burla de los programas de espectáculos, ‘Amor y Fuego’ decidió hacer un acercamiento al verdadero costo de la tan esperada boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora y lo hicieron con el apoyo de una ‘Weeding Planner’ profesional, Mariangela De La Barra, quien dejó mal parado al peleador y su conejita: “Puede estar costando sus 70 mil soles u ochenta mil soles”.

Pero no solo el precio fue puesto en tela de juicio, también se sumó a la crítica, la estética del evento, que para los conductores de ‘Espectáculos’, estuvo muy por debajo de la de Ethel y la Weeding Planner profesional, lo confirmó: “No hubo un buen planteamiento del concepto para darle forma a mi parecer, era una boda que no transmitía nada”.

