Otra vez Giuliana Rengífo en el ojo de la tormenta y uno de los triángulos amorosos en los que fue involucrada, volvió a revivir gracias a la cantante Arantxa Mori, quien decidió revelar las opiniones de Eduardo Rimachi con la ex competidora de ‘El gran show’.

Según contó Arantxa, los chats se dieron en medio de una discusión con Eduardo Rimachi, por una supuesta infidelidad con Giuliana, sin embargo, su respuesta fue tajante: “Mira, te voy a decir algo rápido. Conseguí ya entrevista en radio Exitosa y ella es el gancho. Giuliana es una amiga de medios que conocí en la campaña, le comenté de radios y me abrió esa puerta. (Giuliana) es una suerte de intermediario por la amistad que tiene con una amiga... Estás lejos de la suerte”.

En numerosas ocasiones, Giulliana Rengifo no dudó en negar ser la tercera en la relación de Eduardo Rimachi, pero según Arantxa, quien fue “la oficial”, todas serían mentiras para no quedar mal: “He podido ver las entrevistas que ha dado a los medios de comunicación y me parece que la señora (Giulliana Rengifo) tiene un gran cinismo para mentir. Me he quedado en shock con su cinismo y con todas las cosas que ha dicho en televisión. Ella (Rengifo) habla de mi relación (con Eduardo Rimachi) como si la hubiera pasado conmigo. ¿Qué le pasa? Una relación es de 2, no de 3. Ella asegura cosas totalmente falsas”.

Las pruebas de Arantxa | Imagen captura de 'Amor y Fuego'

