Sin pelos en la lengua. Giuliana Rengifo se presentó en el set de “Amor y Fuego” para responderle fuerte y claro a Arantxa Mori, quien la señaló como “la manzana de la discordia” entre ella y su expareja, Eduardo Rimachi.

Y es que la cantante señaló que jamás se metió en medio de ninguna relación y que la integrante de “Vanessa y Las Tremendas” solo estaría haciendo este escándalo para tener sus ‘cinco minutos de fama’.

“Claro, como soy Giuliana Rengifo la conocida, me meten en esyo (...) La trayectoria que yo tengo, te la quisieras ganar, te voy a dar trabajo, hijita. Quiere chamba, su grupo quiere chamba... Chicas, trabajen, produzcan”, comenzó diciendo para las cámaras de Willax TV.

Por otra parte, la cumbiambera aprovechó para dejarle un fuerte mensaje a Arantxa, dejando entrever que el excandidato a alcaldía de Santa Anita habría “mantenido” a su colega.

“Cuenta la verdad que los tres sabemos, y si no hablo más es por un tema de respeto. Yo cuando me voy de viaje, me voy por trabajo, yo no finjo que me voy de viaje y me voy para otras cosas... Yo realmente sí trabajo, a mi nadie me mantiene, nadie me paga el departamento, nadie me paga las compras, yo solita me rajo trabajando”, sentenció.

