Fuerte y claro. Giuliana Rengifo decidió romper su silencio y declaró en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar ser consultada sobre las acusaciones de Arantxa Mori, quien acusó a la cumbiambera de haberse metido en el medio de su relación con Eduardo Rimachi.

Y es que la cantante señaló que solo tiene una relación de amistad con el abogado, y que además jamás había visto a la integrante de “Vanessa y Las Tremendas”.

“En los dos años de relación amical que tengo con Eduardo, nunca la vi. Yo lo conocí con otra chica, y después vinieron otras más. Así como ha estado con ella, ha estado con muchas y ella lo sabe. Incluso su familia de él también me lo comentó”, comenzó diciendo.

“Tenemos muy buena comunicación, lo he apoyado con el tema de su campaña, su mamá me quiere muchísimo, su familia también. Hemos compartido muchas veces ratos bonitos”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Giuliana Rengifo aclaró la polémica que se creó sobre el presunto brasier que Arantxa dijo que había dejado la cantante en el departamento de su expareja.

“El brasier no es mío, porque hace bastante tiempo me operé y ya no uso, entonces no tengo necesidad, es más cómodo. No acostumbro a dejar esas cosas personales en casa de alguien, pero eso sí, si voy a su casa porque somos amigos, es muy buen anfitrión”, sentenció.

