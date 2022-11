Más enamorados que nunca. Tilsa Lozano y Jackson Mora contrajeron nupcias este último viernes 25 de noviembre en Punta Hermosa. Y es que en redes sociales se viralizó un video donde se logra escuchar los románticos y emotivos votos de la mediática parejita.

En ese sentido, la exvengadora aprovechó la oportunidad para agradecerle al luchador por haber sido su apoyo incondicional durante todo este tiempo de relación sentimental.

“Gracias por llegar a mi vida, gracias por cada sonrisa que me has sacado, gracias por cada lágrima que me has aguantado. Gracias por poner siempre de tu parte. Gracias por aceptarme tal cual soy y gracias por hacer de mi vida un mundo más bonito” , comenzó diciendo la modelo.

Sin embargo, antes de dar el tan ansiado “sí”, Tilsa Lozano no dudó en jugarle una broma a su ahora esposo. “¿Acepta Ud. como esposo a Jackson Mora?”, le preguntó el juez a la exvengadora, quien aceptó sin pensarlo. Sin embargo, cuando le preguntaron al boxeador, Tilsa miró a sus invitados, movió sus manos y exclamó: “Uy uy uy”.

