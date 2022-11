Janet Barboza quiso generar polémica al deslizar un posible infidelidad de Christian Domínguez . La conductora de ‘América TV’ dijo que le llegó una fotografía del cumbiambero besando a una misteriosa mujer.

La popular ‘Rulitos’ exhortó a que Pamela Franco vea la fotografía del cantante ‘chapando’ con otra.

“No es cualquier foto. Parece que los tres años y un mes llegaron a su fin, digo. Pamela Franco... pásenle la voz, envíenle un WhatsApp, llamen a Pamela porque esta foto me ha llegado y yo la voy a mostrar” , manifestó en América Hoy.

La conductora de televisión continuó echando candela: “¿Es Christian o no? No es Pamela. Ahí lo dejo, esa foto me ha llegado en la mañana y Christian Domínguez está muy apasionado”.

Ethel Pozo quiso calmar la situación indicando a que a Pamela Franco le podría dar un “ataque cardiaco”.

“Debe ser de la novela ‘Maricucha’, de las grabaciones” , dijo sobre la fotografía de Christian Domínguez.

Muestran foto de Christian Domínguez besando a una mujer

