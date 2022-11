Tilsa Lozano se casó con el boxeador Jackson Mora este viernes 25 de noviembre al mediodía en un matrimonio civil dirigido por la Municipalidad de Punta Hermosa. “G racias por aceptarme tal cual soy y gracias por hacer de mi vida un mundo más bonito” , dijo la conmovida la modelo, al leer sus votos matrimoniales.

Durante la ceremonia, la exconejita protagonizó un tierno momento con sus dos hijos, Massimo y Valentina, fruto de su anterior relación con el empresario Miguel Hidalgo. Los pequeños se acercaron a la modelo y se unieron en un conmovedor abrazo.

También sorprendió la presencia del hijo de Jackson Mora, un adolescente que mantiene un perfil bajo y vive alejado de los reflectores. El joven acompaño a su padre y a Tilsa en el altar.

Asimismo, se le vio al hijo de Mora acompañando a los hijos pequeños de Tilsa cuando acabó la ceremonia.

Tilsa Lozano se casa con Jackson Mora | FOTO: @cesar_borrajero

¿Quién es el hijo de Jackson Mora?

Poco se sabe del hijo de Jackson Mora. El luchador no publica muchas fotografías con el muchacho en sus redes sociales y prefiere respetar su intimidad.

El 27 de junio del 2021, estuvo viajando con el menor y compartió una imagen en Instagram: “Más que feliz de vacaciones con mi hijo❤️ es un poco renegón pero ahí feliz también”.

“Gracias por hacerme papá hijito lindo, sé que ya no eres el bebé que me hacía babear pero igual eres lo que más amo en este mundo y el que me da fuerzas a ser siempre el mejor ”, es otro de los mensaje que ha dedicado el luchador a su hijo.

