Tilsa Lozano se casa hoy, 25 de noviembre, con el boxeador Jackson Mora en un matrimonio civil dirigido por la Municipalidad de Punta Hermosa, mientras que la fiesta será en un rancho ubicado en Pachacámac.

A horas de dar el sí, la exconejita de Playboy publicó un video donde confiesa que está nerviosa por el gran paso que dará. Como se sabe, la jurado de “El Gran Show” tiene 40 años y dos hijos, fruto de una relación de 7 años con el empresario Miguel Hidalgo.

¿Qué dijo Tilsa antes de su boda?

La influencer publicó un video desde la cama de su habitación, a las 6 de la mañana. Tilsa Lozano preocupó a sus seguidores:

“Me he despertado mil veces, a las 3, a las 4, a las 5. El gallo está confundido por acá cerca, empezó a cantar a las 4, el gallo está confundido y yo también. No les subiré historias, iré despareciendo poco a poco. Estoy muy nerviosa, tengo las manos entumecidas y me duela la panza y quiero llorar de emoción. Desde ayer no paro de llorar, cualquier cosa lloro”.

Qué vestido usará Tilsa en su boda

En junio del 2022, Tilsa Loza viajó hasta Miami para buscar su vestido de novia de ensueño. “Ya tengo el vestido, así que ya estamos ya me lo probaron, me lo van a entallar. Me han tenido paciencia, me he probado un millón de vestidos”, contó en aquel momento.

Asimismo, Magaly Medina dio a conocer en su programa de ATV que el vestido de Lozano tendría un costo de 4 mil dólares y el traje de boxeador sería de la marca Dolce and Gabbana y tendría un costo de 3500 dólares.

