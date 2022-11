Melissa Paredes y Anthony Aranda celebraron su primer año de relación el 24 de noviembre. Es decir, ellos formalizaron su polémico romance cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba, un mes después del ampay en ‘Magaly TV La Firme’, en octubre del 2021.

La pareja se mostró emocionada en redes sociales, presumiendo su amor. El popular ‘Activador’ preparó una sorpresa con globos dorados y rojos en el departamento de Melissa y, como era de esperarse, grabó la reacción de su novia.

“¡Ay amor qué lindo, qué hermoso! Pensé que no me iba a regalar (nada) jajajaja es que hemos estado todo el día afuera”, dijo Melissa Paredes en el video, causando que su novio se indigne por pensar que no le tenía ningún regalo.

Asimismo, el bailarín le regaló unas rosas y chocolates.

Aranda le confesó que tuvo ‘cómplices’ que le ayudaron a armar la sorpresa, entre ellas, Celia Rodríguez, madre de Melissa.

“Gracias suegrita, sin ti no hubiera podido hacer la sorpresa”, agradeció el bailarín.

Melissa desea casarse con Anthony Aranda tras divorcio con ‘Gato’ Cuba

Melissa Paredes reveló sus planes de volver a contraer matrimonio, pero esta vez con su ‘Activador’. En una entrevista, la exconductora de América Hoy aseguró que ella y Anthony Aranda ya hablaron sobre matrimonio, pero él todavía no le entrega el ansiado anillo.

“Vamos a ver si me piden también, ya esas cosas no se pueden obligar. Pero vamos a ver. Sí lo hemos hablado, Anthony sí me lo ha comentado, sí me lo ha dicho. De hecho, lo hemos conversado, pero anillo no veo. Quién sabe, tiempo al tiempo”, comentó Paredes.

