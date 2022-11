Milena Zárate fue elegida la mejor de la noche, con los mejores pasos, en la gala del último 19 de noviembre de ‘ El Gran Show ’. La colombiana realizó una maniobra de alto riesgo que dejó en shock al jurado y que la producción le sugirió no hacerla.

Milena usó una cinta en la cabeza, mientras que su bailarín la impulsaba con la fuerza de su cuello. Si algo salía mal, la participante hubiese terminado con fuertes lesiones.

“Estaba super nerviosa. El riesgo no era a la hora del truco, el riesgo era el final, sentía que el cuello se me torcía. He rezado antes de salir porque es muy peligroso y uy riesgoso lo que hemos hecho, pero lo ensaye un montón”, contó a América HOY.

La colombiana está dispuesta a hacer de todo para llevarse la copa: “Yo llego a la final, voy a luchar para ocupar ese primer puesto porque el año pasado sentí que me lo arrebataron de las manos”.

Lanza advertencia a Melissa Paredes

Milena Zárate se mostró emocionada por un eventual versus con Melissa Paredes , a quien aspirar a eliminar del reaity de Gisela Valcárcel. Como se sabe, la exesposa de Rodrigo Cuba ganará la final, según los usuarios en redes sociales.

“Qué bueno, desmáyate si puedes, acá no va a vale desmayo Melissa, lo siento”, comentó con sarcasmo.

