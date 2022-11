Se hizo conocida en Perú al formalizar su relación con el comediante Edwin Sierra, pero ella no llegó a tierras peruchas gracias al intérprete de ‘La Juana’ y recordó sus orígenes, sin temor a ser juzgada por vender perritos cuando llegó al país donde ahora vive.

Con 12 años nacionalizada en Perú y con una hija nacida aquí, Milena Zárate relató cómo fue llegar a un país que no conocía y qué hizo para sobrevivir: “Tengo en el Perú dieciocho años, soy nacionalizada desde el 2010, vine a trabajar. La primera vez que pise Perú, lo pise con dos perritos sharpey, yo vendía perritos, toda mi vida he sido comerciante”.

Actualmente, la competidora de ‘El gran show’, también es empresaria y genera ingresos con su propia marca de ropa, lo cual no es ajeno a ella, quien, según contó, es de una familia dedicada al comercio: “Soy hija de padres comerciantes, que en su momento han sido vendedores ambulantes, yo he sido vendedora ambulante con mis papás, me enseñaron a trabajar, desde los doce años salí a la calle a trabajar con ellos”.

TE PUEDE INTERESAR