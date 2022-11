Han pasado 8 años desde que el polémico caso de infidelidad protagonizado por Edwin Sierra con su cuñada, Greyssi Ortega, llenó los titulares de los principales diarios y hoy, Milena volvió a tocar el tema.

Durante el programa ‘Hablemos de belleza’, Milena confesó que no fue nada fácil para ella aceptar que su hermana, a la que crio desde los 3 años de edad, la traicionó: “Tú crees que yo que críe una persona desde los tres años, que le di comida, que le di hogar, que le di trabajo, que le di amor, que le di estudio, que la traté como mi propia hija, que amaba y que adoraba; y que daba la vida por esa persona. Y que me pago de la peor manera, me destruyó el alma, me lastimó de tal manera, que no tengo una explicación para eso”.

Pese a que ya volvieron a ser hermanas y comparten momentos juntas, Milena reveló que no volvió a ser lo mismo estar con su hermana, ya que la confianza se perdió: “Tú crees que pondría las manos al fuego por alguien. Yo ya la perdoné y ese dolor creo que va a durar para toda la vida”.

