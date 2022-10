Milena Zárate no pudo evitar derramar algunas lágrimas al defenderse por la denuncia que hay contra ella en el Ministerio Público. Como se sabe, la colombiana es acusada de ser parte de una red criminal de estafadores y apropiarse de 160 mil soles en agravió de Jesús Eduardo Núñez Prado.

En declaraciones a ‘Amor y Fuego’ juró que nunca ha estado involucrada en “algo tan bajo como esto”.

“Todo lo que sea negocio yo estoy allí porque es mi manera de ganarme mi plata, no es justo lo que me están haciendo, por apoyar a una persona en su momento... No lloro por victimizarme, lloro de importancia y de rabia, de haberme metido en algo así tan sucio” , sostuvo, llorando.

Hace una semana, el programa ‘Magaly TV La Firme’ mostró la denuncia fiscal donde figura como cabecilla de esta red el exfutbolista Augusto ‘Tito’ Barrera, pareja de la colombiana hasta el 2021. Precisamente, fue Tito Barrera el que pidió al denunciante que haga los depósitos a la colombiana.

“No es justo que agarren a la más idiota porque soy conocida, una persona pública, porque una persona no le quiere pagar, yo qué culpa teng o” , sostuvo Milena.

“Si este señor (el agraviado) no se retracta, yo voy a ser la persona que lo demande por difamación. A mi me tienen que sacar de esto porque no tengo nada que ver ni con uno ni con otro”, agregó Milena a ‘Amor y Fuego’.

¿Qué dijo Augusto ‘Tito’ Barrera?

“Ella simplemente me hizo un favor de depositarle en su cuenta. El préstamo me lo hicieron a mi”, aseguró Augusto ‘Tito’ Barrera sobre el dinero que recibió Milena en sus cuentas bancarias.

Recordemos que, según la denuncia, el agraviado Jesús Eduardo Núñez Prado presentó pruebas de los 3 depósitos que hizo a Milena, por una suma que asciende a 44 mil soles y por los cuales ha mandado cartas notariales exigiendo la devolución.

Todo comenzó cuando en mayo del 2022, Augusto Barrera le pidió un préstamo de 160 mil soles al empresario Jesús Eduardo Núñez Prado, porque necesitaba compras de medicamentos para un hospital pues su hermana había ganado una licitación.

