El caso de Gabriela Sevilla ya está cerrado. El informe completo sobre su supuesto embarazo y ‘desaparición ’ ya fue remitido a la Fiscalía de San Borja - Santiago de Surco, por lo que podría ser denunciada por el presunto delito contra la fe pública y falsedad genérica.

Esto luego que su historia clínica en la Clínica Internacional de San Borja revelara que Gabriela fue atendida en el mes de marzo, abril y julio, pero no tuvo ningún chequeo médico por supuesto embarazo.

Ahora, una de las mejores amigas de Gabriela Sevilla se comunicó con el programa ‘Amor y Fuego’ y reveló que ella iba a ser la madrina de la bebé ‘Martina’.

“No me siento traicionada ni decepcionada, sí vivimos el embarazo juntas y yo en mi redes publiqué que apoyaba a Gabriela porque yo la verdad sí viví una ilusión de embarazo con ella, ella es muy amiga mía, me da mucha pena todo lo que esta pasando, ella no se encuentre bien ”, dijo la joven identificada como Shirley.

“[¿Dudas del embarazo?] Eso si no te voy a responder, yo viví el embarazo con ella, yo iba a ser madrina de Martina, yo también estoy muy dolida por todo lo que está pasando ”, agregó.

Reveló que Gabriela Sevilla tuvo dos ‘baby showers’: uno en su departamento y otro organizado por los amigos de Ramiro Gálvez, su pareja. La joven comentó que también se sumó a la búsqueda de Gabriela, luego que fuera reportada desaparecida.

“Espero que se solucione todo para realmente saber lo que sucedió. Yo actué como su amiga desesperada, buscándola por eso que publiqué cosas para saber dónde estaba. Hasta el día de hoy yo solamente quiero que esté bien”, comentó.

