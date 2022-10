Ni Gabriela Sevilla Torello ni la familia volvió a pronunciarse sobre su supuesto embarazo, luego que el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Mujer dieran por cerrado el caso, tras comprobarse que no presentaba signos clínicos de gestación alguna.

En su testimonio, Ramiro Gálvez - expareja de Gabriela y supuesto padre del bebé que nunca existió - ha deslindado responsabilidad en los actos cometido por ella, revelando que habría sido engañado por la mujer de 30 años.

El programa ‘Contracorriente’, de Willax TV, mostró la declaración que dio el joven ante las autoridades, donde él señala que comenzó a sospechar de Gabriela cuando advirtió que debió dar a luz en el mes de agosto.

“Nunca me mostró la historia clínica o algún documento de su estado de gestación real, lo único que me mostró fue el informe del doctor, de que su fecha prevista de parto era el 28 de agosto de 2022. Por ese informe nace mi duda, ya que la última vez que tuvimos relaciones sexuales fue el 8 para el 9 de diciembre de 2021″ , dijo.

Peleó con Gabriela Sevilla y lo echaron del departamento

En otro momento de su testimonio, Ramiro Gálvez reveló que discutió con Gabriela Sevilla, luego que él se diera cuenta que no coincidía su tiempo de embarazo con la última vez que habían tenido intimidad, en diciembre del 2021.

Indicó que se comunicó con los padres de la joven para contarles estos detalles, pero la madre de Gabriela, Rina Torello lo puso en evidencia frente a su hija.

“Ella negaba que las consultas que había hecho a los ginecólogos eran incorrectos y me seguía diciendo que si no crea que era mi hijo me hiciera la prueba de ADN”.

“Discutí con mi conviviente a raíz de la información que había obtenido en los diversos ginecólogos del tiempo gestacional de mi pareja. Esto le comenté a los padres de ella con la finalidad de no generar un shock, pero la madre de ella decidió hacerla oír mi explicación a través de una llamada telefónica, desencadenando una discusión verbal con mi conviviente” , acotó.

Un detalle que llama la atención es que luego de la aparición de Gabriela y sus contradicciones con lo señalado por las autoridades, su exsuegra decidió quitarle las llaves del departamento donde vivía.

“Quiero agregar que el día de hoy, la madre de mi conviviente me ha quitado las llaves del departamento en donde convivía con mi pareja” , se lee en el atestado policial.

