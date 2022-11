Jazmín Pinedo decidió aprovechar su popularidad en redes sociales para contar todo el drama que vivió al usar una crema para el rostro que terminó produciéndole graves quemaduras.

La conductora de ‘+ Espectáculos’ reveló que al regresar de un viaje, tenía manchitas rojas en el rostro, por lo que decidió comprar una crema para solucionarlo, pero cometió un grave error: “Mi error fue no consultar con mi dermatóloga. Debí consultar con ella sabiendo que mi piel es tan delicada y que hago tantas alergias”.

Fue su ‘Nanny’ quien al siguiente día se percató de las marcas que la crema le estaba dejando en el rostro a Jazmín Pinedo, sin embargo, no tuvo tiempo para tratarse porque tenía que grabar el programa: “Tuve que ir volando para el canal porque tenía programa en vivo. Las chicas me ayudaron a maquillarme con cinco capas de base y una crema pastosa para lograr que no se note”.

Jazmín actualmente está siguiendo un tratamiento para su rostro y tiene la esperanza de que no le queden secuelas: “Estoy tratando de tomarme las cosas de mejor humor, riéndome un poco de esta forma tan tonta pude haberme arruinado la cara”.

