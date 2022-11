Melissa Paredes celebró que la Fiscalía haya decidido no formalizar ni continuar la investigación en su contra por presunto maltratos hacia su hija de 5 años de edad.

Como se recuerda, el ‘Gato’ Cuba fue denunciado por la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual; mientras que la actriz fue denunciada por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresión contra la mujer y los integrantes del grupo familiar - Violencia Psicológica, en agravió de su menor hija.

La participante de ‘El Gran Show’ se animó a hablar sobre el archivamiento de esta denuncia:

“Por suerte, existe una justicia divina y también justicia en el país. Gracias a Dios hoy todo se está despejando, no hay nadie más poderoso que Dios en el mundo. A veces, tienes que entregarle todas tus cargas a él y él solito soluciona y acomoda todo”.

Melissa agradece a Gisela Valcárcel

Melissa Paredes se mostró agradecida por su retorno a la televisión con el ‘El Gran Show’, de la mano de Gisela Valcárcel.

“El programa me ha permitido renacer como el Ave fénix. A la hora que Gisela (Valcárcel) me da esta oportunidad, me da una nueva esperanza en la televisión, yo pensé en dejar la televisión, en salir del país, y ella me dio ese empujoncito, ese ‘vamos, tú puedes’”, comentó.

“El gran show” tendrá horario especial este sábado a las 9:30 de la noche, por América Televisión.

