Rodrigo Cuba y Melissa Paredes informaron que la Fiscalía decidió no formalizar ni continuar investigación en contra de ellos por presuntos maltratos hacia su hija de 5 años de edad.

Como se recuerda, el ‘Gato’ Cuba fue denunciado por la presunta comisión del delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de violación sexual y tocamientos indebidos contra una menor; mientras que la actriz fue denunciada por presunta violencia psicológica contra su hija.

Sin embargo, quedan dudas en la opinión pública sobre qué pasó realmente con la hija de los exesposos, pues fue Melissa Paredes quien reveló que existía un video donde la menor narraba un hecho preocupante. Por ello, el Ministerio Público abrió investigación y ordenó medidas de protección para la menor.

Este video lo mostró a Rodrigo González y Gigi Mitre el 1 de julio de 2022 , cuando hizo la denuncia contra el futbolista.

“Lo que en su momento la niña narro y contó, y que ella (Melissa Paredes) notificó, luego las autoridades correspondientes se han encargado de aclarar cuál sería el origen, por qué la niña lo contó, por qué lo dijo, porque nosotros lo hemos escuchado” , recordó Peluchín.

“Cuál es el origen, por qué lo dijo, qué pasó, qué quiere demostrar la niña... Eso, las autoridades se han encargado de disipar esas dudas, pero lo que narró la niña existe, Melissa lo notificó, se ha hecho una investigación y se ha decidido que el culpable no es ninguno de los dos” , agregó.

En su momento se tejieron varias teorías: una de ellas es que Melissa Paredes habría manipulado a la menor para tergiversar la realidad.

Por su parte, Gigi Mitre también cuestionó en qué quedó la investigación sobre presuntos tocamientos a la menor.

“Qué pasó, qué habrá pasado y miren todo el tiempo que ha pasado. ¿Creen que la niña tuvo que ir a la casa de la abuela y no van a tomar ninguna medida si el video no existía?” , sostuvo.

Qué dijo Rodrigo González tras ver video donde la niña ‘acusa’ al ‘Gato’ Cuba

Durante su programa de Willax TV, el 1 de julio, el popular ‘Peluchín’ no pudo contener la indignación y la tristeza tras ver el material audiovisual donde la niña habría narrado la supuesta violencia.

“Melissa es una cínica serial, una mentirosa, sí, una manipuladora. Pero no miente en lo que dijo de la hija. Los miro a los ojos y les digo ‘no miente’, porque, lo que hemos visto y escuchado, no hay forma de manipularlo. Gigi y yo hemos visto ese video, no somos quiénes para sentenciar a nadie, un niño es fácil de manipular, claro que sí, se le puede lavar el cerebro, un padre más todavía, es quien más confía, entonces es difícil pensar que serán capaces de hacer algo así”, dijo Rodrigo en un inicio.

