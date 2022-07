Rodrigo González apareció devastado y contrariado en el inicio de su programa ‘Amor y fuego’ tras haber visto un video que reafirmaría la denuncia de la modelo Melissa Paredes sobre Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Según trascendió, el futbolista recibió una llamada de la modelo acusándolo de dañar la indemnidad sexual de su pequeña hija de 4 años.

Durante su programa de Willax TV, el popular ‘Peluchín’ no pudo contener la indignación y la tristeza tras ver el material audiovisual donde la niña habría narrado la supuesta violencia.

“Gigi y yo hemos visto ese video, no somos quiénes para sentenciar a nadie, un niño es fácil de manipular, claro que sí, se le puede lavar el cerebro, un padre más todavía, es quien más confía, entonces es difícil pensar que serán capaces de hacer algo así”, dijo Rodrigo en un inicio.

“Es un video de más de 7 minutos donde lo único que hace Melissa es hacerle preguntas a su hija porque lo consideró necesario. La niña, según me consta, me parece que los únicos que podrían decir qué fue lo que pasó son un médico, un especialista y la justicia. Si a mí mi hija me dice lo que ahí con preguntas bien formuladas, no manipulándola, no guiándolo a que le diga lo que ella quiere escuchar”, agregó.

“Este audio de 9 minutos no tiene nada que ver con este video de 7 minutos del que le estamos hablando nosotros. Ese video solo han visto su abogado, su madre (la madre de Melissa Paredes) y el pediatra que examinó a esa niña”, finalizó.

