Karim Vidal, esposa de la exchica reality Katty García, utilizó sus redes sociales para reprochar a la modelo Melissa Paredes, quien aseguro que su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba vulneró la indemnidad sexual de su menor hija de cuatro años.

En su cuenta de Instagram, la empresaria, que radica en Estados Unidos con su hijo y la popular ‘Toñita del Rímac’, expresó su indignación contra la exconductora de TV.

“La maldad no tiene límites. Dices ‘yo le creo a mi hija’, pues vaya y denuncie el delito. No llames al culpable para decirle ‘conversemos tú y yo, y nuestros abogados’ porque eso no cambiará lo que sucedió (según usted)”, escribió en sus historias.

Foto; (Instagram/@karimvidal).

“Me da vergüenza escucharte y ver cómo miente (...) No todas las que celebran el día de la madre lo merecen. Alguna autoridad tiene que detener esto”, agregó.

Cabe indicar que Rodrigo Cuba ha negado haber dañado a su menor hija, con quien estuvo esta semana compartiendo en su domicilio.

