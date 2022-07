La modelo Melissa Paredes envuelta en una nueva polémica luego que se diera a conocer que su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba la denunció por chantaje y extorsión a través de una llamada. La periodista Magaly Medina, quien tuvo acceso al audio, expresó su angustia luego de haber escuchado la grabación de 9 minutos.

“Es realmente repugnante, asqueroso, vomitivo. He escuchado nueve minutos de un audio y me he dicho cómo alguien llamada mujer, madre, puede tener las entrañas para hacerle eso a su hija, y a un ser que dice alguna vez haber amado, que es el padre. Yo no entiendo cómo hay mujeres que tienen las sangre fría de hacer esa jugarreta sucia, de las más bajas que he visto en mis años de periodista”, dijo la ‘urraca’.

Madre de Juan Víctor ‘chanca’ a Melissa Paredes

Tras escuchar las declaraciones, la madre de Juan Víctor Sánchez no dudó en utilizar sus plataformas sociales para arremeter contra la modelo y su abogado, Wilmer Arica, quien también representa legalmente a la madre de su nieta, Andrea San Martin.

“¿Tretas? Eso es ser siniestro”, posteó Alicia Díaz en sus historias de Instagram.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO