Magaly Medina explotó contra Melissa Paredes tras revelar que escuchó el audio de la llamada telefónica que le realizó a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, donde lo acusaba de afectar la indemnidad sexual de su hija de 4 años de edad.

La periodista dijo que escuchó los 9 minutos de ese audio y expresó toda su indignación, pese a que la actriz negó haber acusado al futbolista de semejante acto.

“Allí le dices exactamente al padre de tu hija que ha afectado su indemnidad sexual “, dijo Magaly Medina, quien dijo que el audio se lo envió de manera anónima.

“La que he querido vomitar soy yo. Es repugnante, es asqueroso, es vomitivo, he escuchado los 9 minutos de ese audio y me dicho cómo alguien llamada madre, llamada mujer puede tener las entrañas para hacer eso a su hija, y a un ser que dijo haber amado. Cómo hay mujeres con sangre fría para hacer esa jugareta, sucia, asquerosa, de los más bajo que he podido ver en mi años de periodista”, dijo la Urraca.

