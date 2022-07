La conductora Magaly Medina opinó sobre el préstamo bancario que va a pedir Ethel Pozo para pagar su boda de ensueño con el productor Julián Alexander. La ‘urraca’, fiel a su estilo, deslizó que este tipo de cosas no deben ser del agrado de Gisela Valcárcel ya que él que debería asumir todos los costos del matrimonio tendría que ser el hermano de Michelle Alexander.

Como se sabe, Ethel Pozo resaltó que hacer una boda es costoso y por eso es que pedirá un préstamo. “Sí, la boda es cara, y estoy pidiendo un préstamo. Papá Armando, es que son muchas personas”, expresó en su programa.

“A su mamá le pedirá un préstamo, no le va a pedir a un banco, y en todo caso, el que debe pedir un préstamo debe ser Julián Alexander, por algo una cuando se casa ya no se casa con alguien que esté pidiendo un préstamo para hacer la boda, te casas con alguien que te colabora en la misma manera que tú lo haces”, comentó Magaly durante su programa de ATV.

“Yo creo que a Gisela estas cositas no le deben de gustar, por eso es que hasta ahora no le hemos escuchado ningún elogio hacia el futuro yerno. Saben que Ethel es la única heredera de su madre, Gisela Valcárcel ha forjado una fortuna considerable y el día que no esté, la que va a heredar todo el imperio es Ethel, no va a ser el marido que la acompañe y el heredero que hace, el heredero (Julián Alexander) es un productor de exteriores, de novelas, de la empresa que no es suya sino de su hermana mayor que es Michelle Alexander. Entonces él es solo un empleado más en la compañía de su hermana. Ustedes creen que eso le va a gustar a Gisela, no lo creo. Qué mala suerte con sus yernos, el anterior también trabajaba en su revista, era un fotógrafo que ella lo puso a trabajar en la revista que ella tenía. Así pasa pues, no siempre se puede tener todo en la vida”, agregó sarcásticamente.

