Durante la edición de este jueves 30 de junio, Rodrigo González arremetió contra Ricardo Morán por comparar la vida con Dios y el Diablo. Según el jurado de ‘Yo Soy’, la vida con Dios es una mier***. Esto fue reprochado por diversos cibernautas en las redes sociales, incluso algunos lo acusaron de cometer blasfemia.

“La vida con Dios es una mier…, en cambio la vida con el diablo es ser Mick Jagger, la vida con el diablo es ser Karol G, Bad Bunny, J Balvin, Rihanna (…)”, dijo Morán en su podcast.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Ricardo Morán?

Frente a ello, ‘Peluchín’ no se quedó callado y señaló que el productor debería respetar la fe y las creencias de las personas. Además, aseguró que el conductor estaría pasando por la crisis de los 50 años.

“Lo más gracioso es que él cree que está diciendo algo brillante. De verdad que él está dispuesto a ser la nueva Madonna lorcha, una cosa así quiere hacer, transgresor, el irreverente, voy a decir esto de Dios. Me parece muy delicado hablar de temas religiosos públicamente, la religión es mejor dejarla cada uno como mejor quiera vivirla y la mejor manera de demostrar de que estas hecho no es comparando que es mejor, si es mejor ser agnóstico, ser creyente, sino ser una buena persona. Ser una buena persona es la mejor de las religiones, no hacerle daño a los demás”, comentó en un inicio.

“Si tú eres agnóstico, respeta. Tú y yo hemos estado en el mismo colegio, somos exalumnos de la Inmaculada y los dos hemos sido criados en un colegio jesuita. Si tú has decidido- con el tiempo te has cuestionado cosas- y has decidido pues no creer se respeta, pero tienes que respetar a los demás, a los que si creen, a los que tienen fe, a los que han encontrado en cualquier tipo de religión, en cualquier tipo de Dios en que decidan creer algo para ser mejores personas (...), agregó.

“Desde que Morán es padre lo veo como enfrentando una crisis de los 50, patético. Yo veo declarando a Morán y ni me identifico ni comparto. Es más, marcó mi raya completamente, me desligó en absoluto. Yo creo que su concepto de gay vanguardista está un poco ochentero y pensar que con eso vas a incendiar la pradera o vas cambiar algún tipo de mentalidad, creo que lo único que está haciendo es ganarse más detractores. Por eso es que últimamente estás borrando comentarios en tu Instagram porque la gente te está bajando el dedo al igual que Adolfo. Eso es el resultado de salir del armario tarde combinado con una crisis de los 50, eso es lo que le está pasando a Adolfo y a Ricardo Morán”, sentenció Rodrigo González durante su programa de Willax TV.

