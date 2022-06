Ricardo Morán Vargas, jurado de ‘Yo Soy, decidió responder a los cuestionamientos de Gisela Valcárcel y Eddie Fleischman, quienes arremetieron contra él por decir que las madres son una “imposición” de la sociedad y minimizar su rol en los niños.

Según el activista LGTBIQ+, la sociedad le quiere imponer a sus niños un modelo de familia tradicional (mamá, papá, e hijos). El productor de TV es padre gracias a un vientre de alquiler. Con este método, logró tener dos hijos: Catalina y Emiliano.

“Bueno, mis hijos no me preguntan por su mamá. Me preguntan por la casa de Mickey Mouse y por Paw Patrol, porque ese es su universo. Y ahí viene ese famoso video en el que yo cuento esto y digo que siento que es una imposición de la sociedad que mis hijos tengan una madre a la fuerza”, declaró Ricardo Moran a La República.

“Yo pongo una foto de mis hijos y 25 tipos dicen “ahhh salió a la mamá”, como su manera de hacer chiste, y otros 25 dicen “¿y dónde está la mamá?” y yo les respondo “tomando la foto”. Y otros 25 dicen “no puede ser, todos hemos nacido de alguien”“, agregó.

Asimismo, Morán explicó que sus mellizos nacieron “a través de fertilización in vitro, o sea, en un laboratorio”: “Mis hijos han sido engendrados por una tecnología que existe hace cuarentaitantos años, que es la fertilización in vitro, con óvulos donados en una gestante temporal, subrogada”.

“¿Qué significa eso? ¡Significa que no hay mamá! Significa que la mujer que los albergó en su útero no es su mamá y no tiene relación genética con ellos”, sostuvo.

