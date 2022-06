Jossmery Toledo sufrió una terrible humillación por parte de los pasajeros en un vuelo de la empresa LATAM que se disponía a despegar del Aeropuerto Internacional Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles de Chiclayo con dirección a Lima.

Y es que ella fue obligada a bajar del avión por supuestamente infringir las normas de seguridad de la aerolínea.

Al respecto, LATAM Airlines envió un comunicado donde explica qué paso con la integrante de ‘Esto Es Guerra’.

“Tuvimos que vernos forzados a desembarcar del vuelo LA2279, que operaba en la ruta Chiclayo – Lima, a la pasajera Jossmery Toledo quien iba sentada en la salida de emergencia y se rehusó reiteradamente a cumplir las normas de seguridad que aplican para dicha fila”, se lee en el documento.

La compañía explicó que todos los pasajeros ubicados en las salidas de emergencias, “como es en todos los países del mundo”, deben cumplir con los requisitos establecidos.

“Nos esforzamos constantemente en ofrecer vuelos seguros, es por ello, que constantemente comunicamos todas las normas y medidas que se deben tomar durante los mismos. Los pasajeros que se sientan en la salida de emergencia, como es en todos los países del mundo, tienen que cumplir ciertos requisitos y acatarse a las normas aeronáuticas para evitar cualquier contingencia que pueda generarse”, señalaron.

Qué dijo Jossmery tras ser forzada a salir del avión

Jossmery Toledo explicó que el problema se inició cuando uno de los tripulantes le pidió de manera prepotente que se ponga el saco que llevaba en las piernas.

“Muy aparte que nos han retrasado el vuelo como 5 horas, para mí es un abuso lo que han hecho. Yo tenía está manta en las piernas, entonces viene un aeromozo todo prepotente y me dice: ‘señorita tiene que ponerse esa chompa’ y yo me la pongo en la espalda. Él me dice: ‘No, tienes que ponerte con todo y mangas’. (...) Él se queja con el tripulante y viene con un policía y me hace un escándalo, y que me baje como si yo hubiera sido una malcriada”, cuestionó la influencer.

Asimismo, explicó que se vio obligada a salir del avión por presión de los tripulantes y de los pasajeros, sin embargo, aseguró que en ningún momento tuvo una reacción airada y sólo pedía que le expliquen por qué fue expulsada.

“Yo en ningún momento les falté el respeto, solo pedía que me expliquen la falta que cometí, porque no había ninguna falta. Yo me tuve que bajar del avión por la presión, pero también tengo derechos. Estoy muy decepcionada con lo que pasé, injusto, no saben cómo me sentí en ese momento, como si hubiera robado o hubiera hecho algo grave”, precisó.

