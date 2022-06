Sin filtro alguno. Mónica Sánchez viendo dando bastante qué hablar tras su regreso como ‘Charito’ en la nueva temporada de “Al Fondo hay Sitio”. Y es que la actriz sorprendió a propios y extraños al referirse a Aaron Picasso, quien hace algunos años encarnó a su ‘Jaimito’, su hijo en la ficción.

Todo se dio este último domingo 26 de junio, cuando Mónica junto a Yvonne Frayssinet se lucieron como las madrinas de la boda del activista ambiental Richard Torres junto a un árbol, evento realizado por una noble causa estuvo organizado por el Coletivo Salvemos el Ara Parque Castilla.

Frente a ello, la reconocida artista fue consultada sobre las recientes y polémicas declaraciones del ex Jaimito de la serie, tras no ser convocado.

“Lo que pasa es que es otra época, Jaimito era un niño, era un personaje bastante intermitente, no tenia historia mucha, nada. Era muy gracioso porque a veces Jaimito no estaba porque tenía que ir al cole, era un niño menor de edad, tenía que ir al cole por eso no participaba mucho de la historia”, comenzó diciendo a El popular.

“En cambio el Jaimito de ahora tiene historia, ya es un joven, un adulto y es otra etapa de la serie. Cada uno a cumplido su rol y yo estoy feliz con la inclusión de Jorge Guerra en el elenco y además, se necesitaba un actor, es de una familia de actores”, agregó.

