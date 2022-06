Le sale rentable. Romina Gachoy se enlazó en exclusiva con el programa de Magaly Medina para revelar detalles de los ingresos que estaría recibiendo por el contenido que realiza en OnlyFans.

Y es que la actual pareja de Jean Paul Santa María confesó que, pese a que no realiza contenido muy sexual como es el caso de Xoana González y Fátima Segovia, ha recibido distintas propuestas millonarias de algunos fanáticos.

“Hubo un señor que me ofreció un millón de dólares para viajar y hacer un video así en Europa, con la única condición que nadie me iba a ver, que solo se iba a comercializar allá. Obviamente te mueve el piso porque es demasiado dinero, pero no estoy dispuesta a las consecuencias que eso traería a mi vida”, comenzó diciendo.

Asimismo, la modelo uruguaya comentó que otro seguidor también le habría querido regalar un pasaje a Qatar para ella y para Jean Paul Santa María, para que vayan a ver a Perú enfrentar a Australia.

“Recientemente un fan me ofreció no solo a mi, sino también para irme con Jean Paul a ver a Perú a Qatar y no lo acepté, pero pasa eso todo el tiempo. Fue un fan que hay dentro de Only que me quiso regalar eso sin compromiso de nada y el pasaje para ver a Perú, pero por ahora Jean Paul no puede viajar, estamos esperando que se resuelva eso”, agregó.

Por otra parte, Romina Gachoy también confesó que sus ingresos no bajarían de 6 mil dólares mensuales, que vendría a ser la cantidad que ganaría en un “mes malo”.

