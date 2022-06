Dalia Durán no dudó en pronunciarse sobre el concierto benéfico que se realizará a favor de John Kelvin. Y es que la cubana se mostró bastante indignada con dicho evento y la organización, pues solo buscaría apoyar económicamente al cantante y no a sus hijos, los cuales han quedado desamparados tras su arresto.

“A mí no me han informado nada. En caso hubiese sido para los niños, yo sería la primera en apoyar, pero estoy totalmente segura que no es para mis hijos. Yo me imagino que esto es para los gastos de él, pese a que tiene muchísima familia que lo puede ayudar sin necesidad de ser un evento, la que tendría que hacer un montón de eventos sería yo”, comenzó diciendo Dalia bastante molesta.

Por su parte, el programa de Magaly Medina logró comunicarse con Jorge Sarmiento, hermano de John Kelvin, quien confirmó que parte del dinero será destinado a solventar los gastos del cantante dentro del penal.

“Él tiene seis hijos, no tiene solo cuatro. No tenemos por qué poner en redes para qué se va a destinar exactamente. También es para John obviamente, porque John también necesita vivir adentro ¿no?”, respondió.

Frente a ello, Dalia Durán no pudo aguantar las lágrimas y se mostró bastante afectada por las burlas que estaría recibiendo por parte de la familia de John Kelvin. “No es justo que a estas alturas que yo ya estoy fuerte vuelva otra vez y esté llorando por la misma situación. Tiempo al tiempo, todo cae por su propio peso, ahorita búrlense, ríanse, critíquenme, no importa”, finalizó.

