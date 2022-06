Este viernes 24 de junio de 2022, Magaly Medina criticó duramente a Alondra García Miró por presumir de un viaje con la esposa del ‘Coyote’ Rivera pese a que su relación con Paolo Guerrero no estaría pasando por un buen momento. Según la ‘urraca’, sería un recurso de la ‘ojiverde’ para llamar la atención del jugador de fútbol.

“Tal vez él está viviendo la vida por su lado porque sabe que Alondrita siempre va a estar ahí esperando, sentadita, y ese es el caso. Ahora, por ejemplo, Alondra, muy orgullosa, postea en sus redes sociales unas fotos con su cuñada (...) Entonces, es como decir que ella sigue involucrada en la familia de Paolo Guerrero, pero ella no sigue luciéndose con Paolo Guerrero, está como en la lista de espera de Paolo Guerrero, ya no es la novia, ya no se le ve con él, ni siquiera el día del santo de doña Peta, la mujer que la adora, que la quiere como nuera, ni siquiera ese día, tuvo que ir un ratito y salirse antes que llegara Paolo Guerrero a saludar, entonces ella ya no está dentro de la vida de Paolo Guerrero”, comentó la ‘urraca’.

“Alondra ha demostrado que tiene una paciencia de santa, la mujer ha demostrado que no se quiere tanto, una chica tan bella, ojos lindos, una influencer que puede vivir de manera independiente, que no necesitaría de un novio ni famoso ni menos famoso, pero sin embargo la vemos siempre ahí, al pie del cañón, esperando, esperando y esperando que Paolo Guerrero se decida a ver si quiere casarse con ella, a ver si vuelve con ella. Ella debería quererse un poquito más, cuando uno termina una relación con alguien o estás distanciada de esa persona, no te vas y te vas de vacaciones con la cuñada, como para decirle al mundo acá estoy, ah, todavía soy miembro de esta familia. Sí, serás miembro de esa familia porque tú estás ahí, estás ahí porque ahí quieres estar soboneando a la familia de un novio que no te da el lugar que tú mereces”, acotó.

Incluso, Magaly Medina comparó a Alondra García Miró con Flavia Laos, afirmando que son dos mujeres que se excusan en el cariño que las une con las familias de sus exparejas para seguir involucradas en las vidas de estos: “Es como la Flavia que paraba ahí al lado de las hermanas y el otro ya estaba saliendo con otra persona, por lo menos ya chapaba con Luciana Fuster y ella ahí dale con la familia, hay que querese un poco más”.

“A los hombres no les gusta las mujeres así, esas geishas esperando, que están ahí, al alcance de la mano, al hombre le gusta lo inalcanzable, lo que no puede tener, lo que se le va, lo que admira (...) a mí me da cólera ver gente tan joven como ella, tan bonita, no darse su lugar”, añadió.

La ‘urraca’ también se animó a aconsejar a la ‘ojiverde’: “Si no es correspondido, ahí no hay nada, Alondrita, ahí no es, ya tendrías que haber rápidamente elevado tus alas y a volar se ha dicho. Qué cólera me da ver esto, ahí con la cuñadita en Máncora (...) oye, te invita tu cuñada y tú le dices: mira, no, porque como están en “familia”, no porque la situación con mi novio no está bien, no sabemos qué va a pasar, mientras no se resuelva yo prefiero alejarme de la familia”.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina vs. Jazmín Pinedo: ¿Cómo inició el enfrentamiento entre ambas conductoras?

El intercambio de palabras entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo está dando mucho que hablar. ¿Qué fue lo que ocurrió entre ambas? Te lo contamos en este video.