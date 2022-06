Magaly Medina realizó una emotiva entrevista a Flor Polo Díaz, quien reveló cómo era su matrimonio con Néstor Villanueva, el cual estaba lleno de violencia física y psicológica en los últimos años. La hija de Susy Díaz viene rogando que el cantante firmo el divorcio, aunque parece que él no tiene ninguna intención de hacerlo.

Al escucharla, la periodista de espectáculos contó su propia experiencia en los 3 matrimonios y dos divorcios que tiene encima.

“Ella (Florcita) esperaba que la separación se hiciera de la manera más salomónica, más amistosa, como tendría que pasar entre dos personas que se han amado y que decidieron tener una familia. Muchas veces uno puede saber cómo es la persona con la que uno se casa, pero al momento del divorcio se conoce la otra cara”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

Magaly aprovechó esos minutos para recordar las burlas que le hizo Jazmín Pinedo, de América TV, sobre sus fallidas relaciones.

“Alguien en tono de burla dijo ‘como usted señora Magaly se ha casado tres veces’. Sí, me he casado tres veces, primero a los 19 años, la segunda a los 26 y la última hace casi 5 años. Justamente porque para mí, el divorcio, fue la decisión más salomónica para una situación que yo no podía tolerar o no podía salir “, manifestó.

La presentadora de ATV comentó que, para ella, “felizmente en los dos casos he tenidos divorcios saludables”.

“No he tenido a nadie chantajeándome emocionalmente, chantajeándome por dinero o venganza, ni tampoco nadie que haya usado a los hijos como armas. Han sido divorcios nada traumáticos”, sostuvo Magaly Medina.

Pese a ello Magaly consideró que todos los divorcios “duelen y afectan”, porque uno termina cuestionándose a sí mismo, dándole así la razón a Florcita Polo Díaz.

TE PUEDE INTERESAR