Melissa Paredes se presentó por primera vez en el set de ‘Amor y Fuego’ y respondió a todas las candentes preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre. La actriz entró con el pie en alto para ratificar que nunca fue infiel mientras dormía en la misma cama con Rodrigo Cuba.

“Nadie se andaba pachamanqueando”, dijo respecto a su actual pareja Anthony Aranda cuando Gigi Mitre la encaró por estar con el bailarín mientras seguía casada.

Melissa aseguró que el ampay de ‘Magaly TV La Firme’ grabó “el primer beso” que se dio con Anthony Aranda, es decir, que antes de ese día no había tenido ningún amorío con él.

Incluso contó que ya sabía que las cámaras de Magaly Medina la estaban siguiendo y que vio la camioneta de los periodista en el estacionamiento del gimnasio, cuando estaba con el bailarín.

“La producción de ‘América HOY’ me dijo ‘Magaly te esta siguiendo’. Puedes creer que el carro que nos ampayó ya estaba posicionado allí, dije ‘bueno, no tengo nada que temer, ya había terminado con Rodrigo, no hay problema’ (...) Anthony y yo conversábamos de otra cosas y se vio el famoso beso”, comentó en Willax TV.

Rodrigo González le recordó que se lucía enamorada y feliz con Rodrigo Cuba públicamente en las redes sociales, a lo que ella respondió: “feliz tampoco. Nos nos besábamos ni hacíamos cositas”.

“En ningún momento he estado con los dos a la vez”, sostuvo sobre Anthony Aranda y Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes sobre el ampay con el activador

