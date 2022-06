No solo pide dinero para firmar el divorcio, además tomó el dinero de la herencia de Florcita Polo Díaz tras el fallecimiento de Augusto Polo Campos y compró un departamento que dice que pagó con su trabajo, pero hasta ahora no le paga a la hija de Susy Díaz.

Magaly recordó el momento en que ella contó que Néstor la botó de su casa sin zapatos y no la dejó entrar y Florcita añadió que en ese momento la botaron de su propia casa, ya que ella lo pagó todo: “Yo le di el dinero de la herencia de mi padre que en paz descanse, de la herencia yo le presté el dinero, entonces era mi casa y de mi casa me está botando”.

Hasta ahora el préstamo que le hizo Florcita a Néstor, no habría sido cancelado, debido a que él se estaría haciendo el loco, ya que no hay ningún documento de por medio, además luego de divorciarse, el cantante recibiría la mitad de todo, porque no se casaron por bienes separados.

