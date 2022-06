La separación entre Néstor Villanueva y Florcita Polo, está dando qué hablar y esta vez no fueron los protagonistas quienes captaron la atención de Gigi Mitre, sino Susy Díaz, quien estaría lucrando con el problema de su hija.

Susy Díaz y Florcita dieron una conferencia de prensa, donde luego de afirmar que Néstor Villanueva golpeaba a la hija de Augusto Polo, la excongresista decidió hacer publicidad: “Pero esto sí me parece serio, ahora estamos hablando de que hay golpes o hubo golpes en la relación entre Néstor y Florcita, que ella ha sido maltratada y hasta ahí me parece válido que ella lo haga público, lo que me hace dudar es la forma que le quita el peso a algo tan serio y tan delicado como es la violencia y el maltrato contra la mujer”, dijo Gigi Mitre.

Además, la conductora de ‘Amor y Fuego’ afirmó que Susy no debería hacer sus cherrys luego de contar que golpearon a su única hija: “La cosa es que si vas a hacer una denuncia de tamaño peso, de tamaña seriedad, hay que tener mucho cuidado porque sí es un tema sensible. Ayer vi a Susy que estaba haciendo una declaración con respecto y ella estaba preocupada por contar que qué terrible lo que estaba viviendo su hija, y hasta ahí todo bien, pero sí, que las extensiones de su amiga no sé qué y por favor que hable, y promocionaba un concierto y que por favor, ahora que hable Paloma de la Guaracha y no sé quién, o sea, es como que no entiendo”.

Susy Díaz llora por la situación de su hija Flor

