Luego de salir del set de ‘En boca de todos’, ofendida y herida, Susy Díaz y Paloma de la Guaracha estuvieron con Magaly Medina confesando el infierno que vivió Florcita Polo Díaz.

“Mi mamá va a llamar a la prensa”, aparentemente, uno de los motivos por los que Florcita no quería contarle su infierno a Susy Díaz, era por el temor al escándalo, debido a que la excongresista podría contar todo a los medios.

Paloma afirmó que conocía y vivió en carne propia los maltratos de Néstor Villanueva a Florcita Polo; sin embargo, la hija de Susy, no quería que se sepa nada, por el temor a que su mamá no sea discreta con el problema: “Flor no quería que yo le contara a su mamá, ella me decía, Paloma no digas nada, porque ella va a contar a todos”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Senamhi: Invierno extremo nos espera

Senamhi: Invierno extremo nos espera