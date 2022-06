Fuertes revelaciones. Susy Díaz estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde sorprendió a propios y extraños al confesar que Néstor Villanueva le ha exigido a su hija Florcita Polo que retire la demanda de maltrato en su contra a cambio de darle el divorcio.

Entre lágrimas, la excongresita confirmó nuevamente que recién se enteró del maltrato que sufrió su hija por boca de uno de sus dos nietos.

“Hay muchas cosas que me he enterado por mi nieto y los niños no mienten. Son cosas fuertes y no se lo deseo a ningún niño... Ahorita todo está en el poder judicial y el otro quiere que retire la demanda, dice que, si no retira la demanda, no le firma el divorcio”, comenzó diciendo.

“Todo lo dejo a Dios porque hay un mandamiento que no está cumpliendo él, es ‘no mentirás’ y el castigo divino tendrás. Jamás (aceptará su culpa) siempre estará mintiendo, mintiendo, por ahí ha querido cobrar a un canal 20 mil soles, teniendo el audio dice que no y allí están las pruebas” agrego la excongresista.

