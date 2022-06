Fuerte y claro. Magaly Medina no se calló nada y volvió a arremeter contra Jazmín Pinedo, luego de haberse enfrascado varios días en una cadena de dimes y diretes. Y es que la conductora hasta se animó hasta aconsejar a la modelo y a otras mujeres.

Todo se dio en la última edición de “Magaly TV, la firme”, cuando la figura de ATV criticó la segunda parte de la entrevista de la ‘Chinita’ a Jefferson Farfán, donde el futbolista le confiesa que es “su amor platónico”.

“Hay que respetarse a uno misma. Las mujeres tenemos que darnos nuestro lugar, tenemos que ser personas que nos queramos mucho y no andemos de ofrecidas de nadie. Porque hay que saber la valía que uno tiene”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

“¿Qué puedo decir? Es lamentable. A mí me revuelve el estómago cuando una mujer no se sabe valorar. O sea, no vas por la vida con un lazo, no vas regalándote. Vas apreciándote y esto es una cuestión que se lo digo de mujer a mujer. Lo mejor que tiene una mujer en la vida es quererse a sí misma. Cuando te quieres, el resto te va a querer”, agregó.

En ese sentido, Medina se dirigió a Jazmín y a todas las mujeres del país, aconsejándoles que se dejen enamorar por los hombres y no anden “persiguiéndolos”.

“Cuando tú sabes lo que vales, cuando tú no te vas poniendo en bandeja, cuando tú no estás al alcance de un hombre, es cuando más te respetan, cuanto más te quieren y eso es algo que se lo digo a ella (Jazmín) y a todas las chicas que pueden pensar de esta manera, que ven a un hombre y se derriten. Deja que ellos te enamoren, deja que te galanteen, deja que te persigan. Eso es lo más rico del mundo. Esto es un consejo sano que te lo doy gratis, no lo estoy cobrando”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO