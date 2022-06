Magaly Medina tuvo como invitada especial a Susy Díaz, quien reveló lo incómoda que se sintió en el set de “En boca de todos”, donde se enfrentó al doctor Tomás Angulo y Ricardo Rondón, quienes según ella, pusieron en tela de juicio la versión de Florcita Polo sobre el presunto maltrato físico que habría sufrido al lado de Néstor Villanueva.

Y es que frente a ello, la popular ‘Urraca’ no dudó en arremeter contra el magazine de América TV, pues asegura que demostraron tener una actitud bastante misógina.

“Tengo acá a Susy Díaz y a Paloma de la Guaracha que sufrieron un hecho que me pareció bastante humillante si hablamos de violencia contra la mujer. Me pareció una actitud bastante misógina y con mucha furia... Susy Díaz se retiró del set de En Boca de Todos porque ella estaba hablando de lo que su hija había pasado. Pusieron a Tomás Angulo que no sé qué le pasó”, comenzó diciendo la excongresista.

“Se encontró con dos hombres (Tomás Angulo y Ricardo Rondón) que parecían dos misóginos defendiendo la versión de Néstor Villanueva, ni siquiera dándole un grado de credibilidad a Flor”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Medina criticó fuertemente a Tula Rodríguez y Maju Mantilla por no salir en defensa de Florcita Polo.

“Me pareció realmente criticable y absurdo. Deberían lavarse un poco la cara en ese programa y las dos tontas ahí sentadas, Tula y la otra, tanto hablan de moral, debieron salir y enfrentar, porque es así como una defiende el género. Se pone el corazón y el pecho por quien se necesita, por Flor Polo a quien hemos visto crecer en televisión”, finalizó diciendo bastante molesta.

