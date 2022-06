La periodista Magaly Medina se ratificó sobre los comentarios que hizo sobre la actitud de Jazmín Pinedo con Jefferson Farfán. Durante el programa Magaly TV La firme, transmitido el 21 de junio, la ‘urraca’ indicó que la ‘chinita’ hasta había mostrado sus ganas de tener hijos en la entrevista.

“Ella lo vio a él como un galán, lo quiso impresionar, le quiso contar que ella también está soltera, que ella también quiere hijitos, entonces ella fue así y se puso (el lazo) ‘yo estoy soltera hace tres años y también quiero hijitos’”, comentó Magaly Medina tras ver la última parte de la entrevista.

“(Jazmín) dijo esta es mi oportunidad de conseguir un novio, ella fue a buscar novio, no a hacer una entrevista, entonces si tú, en tu papel de entrevistadora que te dan, tu papel de comunicadora, te dicen anda entrevista y sácale toda la información a este señor, todo lo que puedas, divertida, bromista porque cada una tiene un estilo, pero si te vas y lo que intentas nada más, en lugar de que la gente tenga información, es lograr que él te invite a cenar, estamos bien mal y eso no le hace bien a ninguna mujer”, expresó.

Magaly Medina también se burló de Jazmín Pinedo por afirmar que es el “amor platónico” del futbolista: “Es tan lamentable ‘yo soy su amor platónico’. Ella fue a buscar un coqueteo barato, no fue a buscar una entrevista, entonces eso es lo penoso, es lo penoso y es lo degradante a lo que puede llegar una persona que su exceso de figuretismo y el venderse como una futura promesa para él, como para que este jugador de fútbol la pudiera poner en su rango. Ella se fue a lucir para que él, a impresionarlo para que él en algún momento la invitara a salir, eso es, lo que a mi modo de entender, hizo”.

“El lazo se le notaba en todos lados (...) hay que evidenciar lo que es visible y que ellos quieren tapar con un dedo o con un comentario”, acotó.

La ‘urraca’ también se refirió a que Jazmín Pinedo mencionó que quería tener más hijos: “Solo faltaba decirle ‘¿me puedes dar tu esperma porque quiero tener un hijo?’ Ay, qué degradante, eso lo conversas en un café ‘Jefferson, te invito a tomar un café porque quiero hacerte una propuesta, llevo tres años sola y la verdad me pareces un súper galán, un súper machote, y quisiera hablarte de un tema porque quiero tener un hijo’, o sea, pero en una entrevista, me pareció que se estaban... es que no tengo otra palabra para decirlo, era así, era Jazmín con lazo, ¿si o no? ¿Es una expresión un poco machista la que digo? Sí, quizás, pero a mí me revuelve el estómago cuando una mujer no se sabe valorar, o sea, no vas por la vida con un lazo, no vas regalándote”.

