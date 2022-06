La periodista Magaly Medina acusó a Jessica Newton de ser “despectiva” con la exMiss Perú Yely Rivera por su intención de ser cantante de cumbia, razón por la que habría abandonado el título de Miss Perú Supranational, lo que ocasionó que no entregue la corona a Alessia Rovegno.

Durante el programa “Magaly TV La firme” transmitido el 22 de junio de 2022, Magaly Medina aseguró que Jessica Newton habría tenido una mala intención al responder a Yely Rivera y desearle suerte en su carrera de cantante:

“Le ha respondido a su expupila, le quita piso y además dice cosas como que ella no quiso ir al Miss Supranational porque quería ser cantante de cumbia, pero lo dice de una manera tan despectiva, parece que se olvida que tiene un yerno cantante de cumbia”, comentó.

“¿Cómo es no? Ella siempre le manda su chiquita a la gente y ella quiere quedar como lady, esa es Jessica Newton. ‘Ay, bueno, ella no quiso ir al Miss Supranational, que tenga suerte como cantante de cumbia’, o sea, dejó la corona por ser cantante de cumbia, es lo que quiso decir, pero ¿cómo?”, dijo la ‘urraca’.

“Ella que se nota siempre tan inclusiva, debería de dejar de ser menos irónica y realmente no desmerecer que una de sus misses quiera dedicarse a la cumbia, total, si tiene un yerno que es cumbiambero, no es minimizar, todo el mundo se puede dedicar a la cumbia, el que quiera, y además no netamente es cumbia, lo que ella quiere es cantar canciones de Selena, creo que es lo que he escuchado”, comentó Magaly Medina.

“Ella puede hacer lo que quiera con su corona o sin corona, pero ella lo hace como si fuera algo feo ¿no? “Mucha suerte, Yely Rivera, en tu carrera como cantante de cumbia”, pobre Yely”, sentenció entre risas.

