La presidenta de la Organización Miss Perú, Jessica Newton, desmintió a la Miss Perú 2021, Yely Rivera, luego de las declaraciones que dio al programa Magaly TV La firme, donde aseguró que no fue preparada correctamente para ir a Miss Universo y que no la dejaron coronar a Alessia Rovegno.

“Luego de las desafortunadas declaraciones de Yely Rivera, me veo en la obligación de aclarar. Primero agradecerle que una vez más sea evidente la transparencia en la elección de la reina. Me guste o no, el jurado calificador es libre de elegir a la reina que consideren (que) ha alcanzado el mayor puntaje y yo lo respeto”, dijo Jessica Newton en Instagram Stories.

“Yely, desde el momento de su elección, estuvo acompañada por mí no solamente en Arequipa, que como homenaje creamos con Beto Pinedo el hermosísimo traje que llevó a Miss Universo en honor al Misti, sino también a habíamos planeado un viaje de prensa a Miami donde estaba ya todo coordinado con Telemundo y una suerte de actividades allá que tuvimos que cancelar el día anterior porque el día anterior nos enteramos que le faltaba una vacuna”, confesó Yely Rivera.

Al parecer, la falta de las vacunas ocasionó que Yely Rivera pierda varios días de competencia en Miss Universo: “Lo mismo sucedió con el boleto al Miss Universo, ya que al no saber nosotros que ella no tenía la tercera dosis, el boleto se perdió y tuvimos que comprar un segundo boleto para que así pudiese viajar tranquila, sabiendo que por no tener la tercera vacuna tendría que hacer 4 días de cuarentena en Israel y que los días de competencia iban a quedar muy cortos. Ella tuvo los mismos couches que tienen todas nuestras reinas”.

“Yely llegó tarde por los tiempos que exigía la línea aérea luego de la vacuna y tuvo que hacer adicionalmente 4 días de cuarentena como lo pedía el gobierno de Israel”, escribió en un video.

“El vestuario de Yely estuvo a cargo de Beto Pinedo, el mismo que hace año a año los trajes alegóricos del Miss Perú. Y para el vestido de noche no solamente tuvo uno, tuvo dos trajes de noche entre los cuales elegir”, acotó.

Asimismo, Jessica Newton aclaró que la exMiss Perú nunca fue representada comercialmente por la organización: “Honestamente quiero aclarar que ella efectivamente no firmó su contrato de reina, pero eso no la limitó a seguir trabajando con nosotros. Dejó de ser representada comercialmente por la organización y es algo que respetamos”.

“Siguió siendo parte de la organización y no coronó porque ella había recibido la corona de Miss Supranational, corona que no entregó porque el día de la conferencia de prensa, a pesar de que yo la anunciase delante de toda la prensa, ella no llegó, llegó tarde y tuve que coronar yo. No puede una reina que tiene una corona internacional de otro título, coronar a la que va a Miss Universo, es por eso, y por una deferencia a Yely, que yo permití que Yely colocase la banda y yo coloqué la corona, son normas internacionales que yo sigo”, aclaró Jessica Newton.

Según la presidenta del Miss Perú, Yely Rivera recibió otra oportunidad, pero se retiró para ser cantante: “Le dimos la oportunidad de representar a Perú en Miss Supranational, trajimos al representante del certamen internacional para su coronación y activamos un viaje de labor social con ella en funciones cuando ella me comunicó que declinaba el viaje para dedicarse a su carrera de cantante de cumbia. Incluso hablamos con el programa Amor y fuego para que pudiese lanzar ahí su tema”.

“Para mí el tema está aclarado y no quiero perder más tiempo de la preparación de mi actual ganadora. Mucha suerte @yelyrivera_ en tu carrera como cantante de cumbia”, sentenció Jessica Newton.

Fuente: Instagram @soylanewton.oficial

