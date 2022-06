La Miss Perú 2021, Yely Rivera, arremetió contra la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, por no permitirle entregarle la corona a su sucesora Alessia Rovegno cuando fue elegida representante del Perú para el Miss Universo 2022.

En declaraciones a ‘Magaly TV La Firme’, la exreina de belleza sintió que le faltaron el respeto por no permitirle entregar la corona a su sucesora Alessia Rovegno, Miss Perú 2022. Este detalle pasó desapercibido el día del certamen, en el programa ’Esto Es Guerra’.

“Cuando subo al escenario a entregar la corona, me hacen el ademán para entregar la corona, pero luego solo me dan la banda... Yo dije, seguro me van a hacer poner la banda y luego la corona. No fue así. Mientras yo le estoy colocando la banda a Alessia (Rovegno), Jessica (Newton) le había puesto la corona a Alessia. Me pareció una falta de respeto hacia mi persona, no era justo, no era correcto. Seré su eterna reina porque yo nunca entregué corona”, sentenció.

De otro lado, Yely Rivera indicó que durante su preparación para llegar al Miss Universo tuvo que correr con los gastos de asesores y hasta de su entrenador del idioma inglés.

“No recibí el apoyo que yo esperaba, tú (Jessica Newton) como cabeza de organización, por qué no me pusiste a los coach más top, yo tuve que correr con los gastos (...)“Si la organización o directamente Jessica (Newton) tiene un problema personal conmigo hubiera sido bueno que me lo digan”, dijo Yely Rivera.

TE PUEDE INTERESAR