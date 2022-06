Luego de que Juan Víctor fuera impedido de ver a su hija de 3 años en el Día del Padre, ahora decidió confrontar a Andrea San Martín para acabar con esta situación que lo agobia.

En conversación con ‘Amor y Fuego’, el extripulante de avión contó que ha buscado a Andrea en innumerables ocasiones, pero siempre obtiene la misma respuesta.

“Señora Andrea, ¿Cuántas veces he intentado comunicarme con usted? Y me responde: ‘comunícate con mi abogado, por favor’”, menciona el dolido padre de la segunda hija de la ‘Ojiverde’.

Además, reveló que su pequeña hija Lara le habría reclamado por no verlo: “Mi hija me dice: ‘papá, mi mamá no me deja ir con ustedes’”.

Juan Víctor también hizo una fuerte revelación de lo que decía Andrea San Martín sobre la madre de Sebastián Lizarzaburu, su actual pareja.

“Ahora tengo que estar dialogando con la mamá del chico (Sebastián) que supuestamente hacía brujería porque eso me dijo la mamá de mi hija (Andrea)”, se le escucha en el audio que este miércoles difundirá ‘Amor y Fuego’, programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre.

