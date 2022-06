El 20 de junio de 2022, la periodista Magaly Medina cuestionó por primera vez a Andrea San Martín por no permitir que Juan Víctor Sánchez pase el Día del Padre con su hija de 3 años, quien ni siquiera participó de la actividad escolar con el resto de sus compañeros.

“Ha habido también padres que han reclamado porque no pudieron ver a sus hijos como el caso del segundo papá de la hija de Andrea San Martín. Este chico que siempre va, reclama por ver a su hijo, ha dicho que no lo ha podido ver”, explicó Magaly Medina.

Según la ‘urraca’, Andrea San Martíne staría utilizando a la menor como arma contra Juan Víctor: “También hay en este Día del Padre, de todas maneras, gente que se aprovecha como Andrea San Martín, creo yo, de que dice ‘no, tenemos un juicio, estamos en juicio por alimentos, entonces no puede ver al padre’. Una cosa son los juicios por alimentos, otra impedir que tu hijo no pueda ver al padre porque eso es algo que es un lío entre los papás, los adultos; sin embargo, muchas mujeres hoy en día siguen utilizando -y muchos padres también- a sus hijos como armas para pelear contra el padre”.

En ese sentido, la ‘urraca’ lamentó que muchas personas utilicen a sus pequeños en una batalla de adultos con el fin de vengarse del otro progenitor:

“Yo he visto gente no solo de farándula, he visto gente en mi día a día gente amiga, gente querida por mí, he visto cómo madres utilizaban a sus hijos como armas con el fin de darle a su ex un buen golpe, de no haberles perdonado absolutamente nada, entonces eso sí es terrible, eso es terrible”, sentenció.

Fuente: ATV

